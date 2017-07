Das Hauptfest in Deizisau lässt sich ein Ehepaar aus Esslingen seit mehr als 35 Jahren nicht entgehen. Die 78-Jährige feierte gestern ihren Geburtstag nicht zum ersten Mal dort. Zunächst ging es zum Umzug und anschließend ins Festzelt. Die Stimmung sei immer toll. Der Gatte haute früher bei der Guggenmusik Granada Fetza auf die Pauke und die Gattin half oftmals, Kostüme für den Kinderumzug am Montag zu nähen - ihre Tochter ist Erzieherin in einem Kindergarten in Deizisau. „Das ist einfach großartig, was die Ehrenamtlichen jedes Jahr auf die Beine stellen“, schwärmte Reinhold Nowotny. Der