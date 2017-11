Anzeige

Seit mehreren Jahren waren die Kinderspielplätze in der Straße Im Gänswasen und bei der Kirche im Lichtenwalder Ortsteil Thomashardt in einem bedenklichen Zustand. Teile der aus Nadelhölzern gefertigten Spielgeräte waren gesplittert, Planken an den Klettergeräten morsch, Sitzgelegenheiten waren verfault, Schaukeln nur unter Gefahr zu benutzen.

Gemeinderäte machen Härtetest

Das gehört der Vergangenheit an. Nach langer Planungsphase, in die Elternvertreter sehr eng eingebunden waren, hat eine Fachfirma in den vergangenen Monaten für rund 88 000 Euro die beiden Spielflächen grundlegend saniert und mit