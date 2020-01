OstfildernEine Stadt, die mächtig in Bewegung ist – so wurde Ostfildern am Sonntag den 700 Besuchern des Neujahrsempfangs präsentiert. Mal mit anregenden Worten aus dem Mund von OB Christof Bolay, der sich Gedanken über die Zukunft der Filderkommune machte, mal mit spektakulären Bühnenshows mit Akteuren des TV Nellingen (TVN). Ob die rüstigen Senioren-Trommler, die Küken aus der Turnerriege, die Schwimmer, die Wettkampfturner oder die Mädchen der rhythmischen Sportgymnastik – alle vermittelten Freude an der Bewegung. Die sprang so über, dass viele Besucher bei den schwungvollen Darbietungen begeistert mitklatschten. TVN-Geschäftsführer Tobias Schramek