Auch wenn die Produktion von Obstbränden, Likören, Most, Säften, Apfelsecco und Honig im Nebenerwerb betrieben wird, braucht es viel Idealismus. Trotzdem muss sich die Arbeit rechnen. „Es darf keine Selbstausbeutung sein“, sagt Kaiser, der Geschichte studiert hat, derzeit promoviert und auf dem elterlichen Aussiedlerhof in Nellingen edle Mostsorten herstellt. Schließlich ist der Verdienst auch eine Wertschätzung der Arbeit, die er und seine Mitstreiter leisten. Das gemeinsame Ziel lautet, „die nachhaltige Erhaltung und Bewirtschaftung der wunderbaren Streuobstlandschaft in und um Ostfildern“. Denn die