OstfildernKaum ein Thema hat die Menschen in Ostfildern dieses Jahr so bewegt wie der Umbau der Hindenburgstraße in Nellingen – die Geschäftsleute, weil sie seither große Umsatzeinbußen hinnehmen müssen, die Autofahrer, weil die Totaloperation an der Hauptverkehrsader des Stadtteils Staus und Umleitungen bedeutet, und die Anwohner der Nebenstraßen, weil sie massiv unter den Verkehrsverlagerungen leiden. Dazu und zu anderen Streitthemen nimmt Oberbürgermeister Christof Bolay im EZ-Interview Stellung.

Aufgeregte Zeiten, auch oder vor allem in Ostfildern. Würden Sie 2019 als eines Ihrer bislang schwierigsten Jahre als OB