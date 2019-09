OstfildernKann man an der Volkshochschule etwas lernen? Der achtjährige Felix jedenfalls war von der Wirkung des Mitmachangebots der VHS Ostfildern völlig überzeugt und rief laut: „Ich bin schlauer als die Mama!“ Hatte er doch soeben im Crashkurs gelernt, einen kleinen bunten Mondroboter zu programmieren, der auf dem Tisch herumfuhr. Und Felix stellte sich dabei extrem praktisch an. Ohne die Mama wird es trotzdem nicht gehen, denn wenn der prompte Weihnachtswunsch von Felix nach so einem Roboter aus Noppensteinen in Erfüllung gehen soll, muss die Mama dafür rund 150 Euro locker machen, das hat sie bereits recherchiert.

