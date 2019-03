Stuttgart/DenkendorfAdrett gekleidet mit weißem Hemd und Sakko sind die beiden Angeklagten aus der Untersuchungshaft in den bis auf den letzten Platz besetzten Verhandlungsaal gekommen. Einer der beiden 20-Jährigen lächelte Bekannten und Verwandten zu. Der Vorwurf gegen die beiden Türken wiegt schwer. Der Auszubildende aus Ostfildern und der Arbeiter aus Plochingen stehen wegen versuchten gemeinschaftlichen Mordes und versuchtem gemeinschaftlichen Raubes vor dem Stuttgarter Landgericht.

Anlass der Tat soll ein Rauschgiftgeschäft gewesen sein. Wie die Staatsanwältin berichtete, bestellte der Auszubildende bei dem späteren Opfer telefonisch Marihuana im Wert von 500 Euro. Am 2. September vergangenen Jahres habe es gegen 5 Uhr in an einer Straßenkreuzung in Denkendorf ein Treffen zwischen den beiden Angeklagten und dem Verkäufer gegeben. „Als es zur Übergabe kommen sollte, wollte weder der Azubi das Geld, noch der Verkäufer die Ware zuerst zeigen“, schilderte die Staatsanwältin. Der Arbeiter hielt dem Verkäufer unvermittelt ein Messer an den Hals und forderte das Rauschgift heraus.

Das Opfer versuchte, den Arm des Angreifers wegzuschlagen. Dieser schlug den Dealer zu Boden, trat ihn mit Füßen und stach mit dem Messer mehrmals in die Schulter und die Brust. Als der am Boden Liegende versuchte, weitere Messerattacke mit Fußtritten abzuwehren, erlitt er zusätzlich noch Stichverletzungen an den Unterschenkeln. Nun tauchte ein Unbekannter auf, forderte die beiden Angeklagten auf, wegzugehen und durchsuchte anschließend den lebensbedrohlich Verletzten, fand aber kein Marihuana. Alle Drei entfernten sich vom Tatort und ließen das Opfer liegen. Der Rettungsdienst ist von anderen alarmiert worden und eine Notoperation rettete dem unter anderem an der Lunge Verletzten das Leben. Der Azubi habe den Angriff seines Kumpels gebilligt, beide Angeklagten hätten damit rechnen können, dass das Opfer seinen Verletzungen erliegt, meinte die Staatsanwältin.

Nach Verlesung der Anklageschrift war der erste Verhandlungstag vor der 3. Großen Jugendstrafkammer bereits beendet. Zuvor hatten die Verteidiger angekündigt, dass beide 20-Jährigen weder zur Person noch zur Sache aussagen werden. Der Verteidiger des Arbeiters hatte vor kurzem beantragt, dass ein Jugendpsychiater seinen Mandanten begutachtet, um seine Schuldfähigkeit zu klären. „Es wäre sinnvoll, dass Sie dem Sachverständigen bei seinem Besuch in der Justizvollzugsanstalt in Tübingen zumindest den Tagesablauf am Tattag schildern“, gab der Vorsitzende Richter Joachim Holzhausen dem Angeklagten auf den Weg. Wenn jemand etwas geraucht habe, könne das schon eine Rolle spielen.

Der Prozess wird am 14. März fortgesetzt.