Neuhausen Ein Erlebnis auf einem Transatlantikflug in die USA hat den Philosophen und Buchautor Robert Pfaller zu seinem neuen Buch inspiriert. Als er am Bordcomputer den Film „Amour“ von Michael Haneke auswählte, erschien auf dem Bildschirm der Warnhinweis, dieser Film könne „Erwachsenensprache“ enthalten: „Wie sprechen wir denn sonst?“ Über den Hinweis ärgerte sich der Kulturtheoretiker und Professor an der Kunstuniversität Linz so sehr, dass er die zunehmende Verletzlichkeit von Menschen in westlichen Gesellschaften genauer betrachtete. „Erwachsenensprache: Über ihr Verschwinden aus Politik und Kultur“ (S.Fischer-Verlag, 2017, 256 Seiten, 14,99 Euro)