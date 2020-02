DenkendorfEine Erkenntnis hat Veronika Dittmann schon gewonnen: „Die Kinder in Denkendorf sind alles andere als lesefaul“. Seit Herbst leitet die 32-Jährige die Ortsbücherei und freut sich vor allem darüber, wie stark die Kindersparte dort ist. Das drücke sich nicht nur in den Ausleihzahlen aus, sondern auch in den gut besuchten Veranstaltungen für Kinder.

„Die Bücherei war schon immer ein bedeutsamer Ort für mich“, erzählt Dittmann, die in Esslingen aufgewachsen ist und in Plochingen Abitur machte. Ihre Berufsorientierung für Gymnasiasten machte sie in der Altbacher Bücherei. Zunächst absolvierte Veronika Dittmann in Nürtingen eine Ausbildung zur