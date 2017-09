Von Elisabeth Maier

Der Bau des S-Bahn-Halts birgt aus Molts Sicht die Chance, den Ortseingang von Sielmingen erheblich aufzuwerten. Da die S 2 unterirdisch in einer Art Wanne an Sielmingen verläuft, wird der Bahnhof zu einer Schnittstelle der Verkehrssysteme. „Wir wollen einen Ort schaffen, an dem sich Pendler begegnen und der auch zum Verweilen einlädt“, beschreibt Molt das Konzept. Mit einem großen Glasdach schaffen die Planer einen Blickfang, der wartende Fahrgäste vor Regen schützt. 1,39 Millionen Euro will die Stadt in das Projekt investieren.

Neue Arbeitsplätze entstehen

Neben dem Halt der S 2, die ab 2021/22 zwischen Schorndorf und Neuhausen verkehren soll, gibt es ein Gewerbegebiet und freie Flächen. Da will die Stadt nach Molts Worten mehr auf „arbeitsplatzintensives Gewerbe“ setzen. Nördlich der L 1209 soll ein Gewerbegebiet entstehen. Da sei die S-Bahn für die Berufspendler eine gute Alternative. „Aber die S-Bahn wird sich langfristig nur durchsetzen, wenn wir den Fahrgästen ein sehr attraktives Angebot machen“, ist er überzeugt. Dazu gehört für ihn ein ansprechend gestalteter Bahnhof, auf dem sich die Menschen auch nachts sicher fühlen. Daher habe sich die Stadt entschlossen, in den oberirdischen Ausbau einiges zu investieren, um so städtebauliche Ziele zu erreichen.

Der Zugang zu den Gleisen wird über einen Aufzug am westlichen Zugang barrierefrei sein. „Mehr plant die Stuttgarter Straßenbahnen AG allerdings nicht“, sagt Molt. Daher sieht die Stadt am östlichen Zugang zumindest einen Behindertenparkplatz vor. Da sich die Kommune schon seit Jahren als Radfahrer-Stadt einen Namen macht, ist auch an diese Verkehrsteilnehmer gedacht. Zu den Gleisen wird es Schienen geben, auf denen die Zweiräder geschoben werden können. Große Wartebereiche, die vom Wetter geschützt sind, ermöglichen nach Molts Worten bequemes Umsteigen.

Dass es im S-Bahn-Verkehr immer wieder zu Verspätungen kommt, ist Molt bewusst. Daher sehen die kommunalen Planer rund um den Bahnhof Ausweichflächen vor, damit Busse auf die Fahrgäste warten können. Außerdem wird es im Jahr 2018 eine Neukonzeption für die Buslinien geben. Auch darauf müsse man bei den Entwürfen für den Bahnhof eingehen.

Besonders wichtig ist es Molt, die Verkehre noch deutlich besser zu vernetzen. Daher soll es vor dem neuen Bahnhof nicht nur einen Kiss-and-Ride-Parkplatz geben, an dem ein bequemes Ein- und Aussteigen möglich ist. Damit auch Fahrgäste aus dem näheren Umfeld die Möglichkeit haben, in Sielmingen auf die Bahn umzusteigen, ist auch ein Park-and-Ride-Platz am östlichen Bahnhofseingang vorgesehen.

Für Radfahrer werden ebenfalls großzügige, überdachte Stellplätze vorgesehen. Auch abschließbare Radboxen sind vorgesehen, damit die Fahrgäste ihre teuren Räder guten Gewissens stehen lassen können. Molt will den S-Bahn-Halt auch dazu nutzen, die Infrastruktur für Elektromobilität zu verbessern. Daher soll es am westlichen Zugang Ladestationen für Pedelecs geben. „Nachhaltige Mobilität ist in unserem Stadtentwicklungskonzept ein ganz wichtiger Baustein.“

Der Baubürgermeister befürchtet durch die S-Bahn-Strecke für Sielmingen keine Lärmbelästigung. „Da der Halt unterirdisch in einer Art Wanne liegt, hören die Anwohner nicht viel.“ Das hätten ausführliche Messungen im Vorfeld bereits ergeben. Außerdem liege die S-Bahn-Strecke etwas weiter von den Wohngebieten entfernt. „Dass die Menschen nicht durch Lärm belastet werden, sichert die SSB durch aktiven Lärmschutz ab.“