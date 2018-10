OstfildernDie Plage kommt in Schüben, dann aber gewaltig: Auto an Auto quält sich die Neuhauser Straße in Nellingen hoch. Morgens zwischen 7 und 9 Uhr, wenn die Berufspendler unterwegs sind, ist es besonders schlimm. Aber auch von 16 bis 20 Uhr geht man am besten nicht vor die Haustür und schließt alle Fenster. „Die vielen Fahrzeuge, der Lärm, der Gestank – die reinste Katastrophe“, schimpft Anwohnerin Anja Liedl. Seit Ende Juni müssen sich die Anlieger der Neuhauser Straße mit dem Zusatzverkehr herumschlagen, der ihnen durch die Radweg-Baustelle auf dem Körschtalviadukt beschert wird. Ein Großteil der täglich etwa 25 000 Fahrzeuge wird an ihren Häusern