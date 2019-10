DenkendorfDas regnerische Wetter am verkaufsoffenen Sonntag drückte nicht nur bei etlichen Anbietern die Stimmung. Auch viele Denkendorfer blieben wegen Nässe und kühler Temperaturen lieber zuhause. Zum Krämermarkt, der mit dem verkaufsoffenen Sonntag des Bundes der Selbstständigen (BdS) verbunden ist, waren nur wenige Marktbeschicker gekommen. Und so wies die „Flaniermeile“ in der Karlstraße mit weniger als zehn Ständen große Lücken auf. „Bescheiden“ sei auch das Interesse der Kunden, brachte es eine Marktbeschickerin auf den Punkt. Schmuckhändler Timo Kurz, der im Frühjahr gute Geschäfte auf dem Krämermarkt gemacht hatte, setzte all seine Hoffnung auf