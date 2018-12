Kreis Esslingen Ab 2020 wird die Ausbildung in der Krankenpflege und in der Altenpflege zu einem Ausbildungsgang vereint. Die Lehreinrichtungen im Kreis Esslingen begrüßen diese Reform, denn die Medius-Kliniken und die Fritz-Ruoff-Schule Nürtingen kooperieren bereits seit zehn Jahren. Jetzt bereiten sie einen gemeinsamen Bildungscampus für Pflegeberufe vor. Befürchtungen, dass Schüler durch die erweiterten Curricula überfordert werden oder der Personalmangel in der Altenpflege dadurch steigen könnte, teilt die Schulleitung nicht. Die Frage sei vielmehr: Wie kommt man an die jungen Leute ran?

Klassenlehrerin Simone Singer-Lang steht am Whiteboard