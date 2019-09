WernauWellness im Quadrium, das Eisstadion, das Freibad – Wernau hat einige Aushängeschilder, die auch außerhalb der Stadt wahrgenommen werden. Die lebendige Vereinskultur – häufig in doppelter Ausführung, mit Steinbacher und Pfauhäuser Tradition – hat außerdem einen vielfältigen Freizeitbereich draußen im Grünen wachsen lassen. Etliche Gruppen haben in den Streuobstwiesen ein Vereinsheim, in denen es nach Feierabend und am Wochenende munter zugeht, wo aber auch geschafft wird. Der Gesangverein Cäcilia, der Albverein, die Siedlergemeinschaft, der Reitverein, die Schützen und die Kleintierzüchter haben sich ihr Refugium zwischen den Obstbäumen