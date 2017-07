Der Bierwecken ist ein köstliches Gebäck und bereits seit fast 40 Jahren gibt es das nach ihm benannte Fest. Bei der Bierwecketse zeigen Vereine, was entstehen kann, wenn viele gemeinsam anpacken und an einem Strang ziehen. Sie findet in der Regel alle zwei Jahre statt, organisiert von der ANV. Seit Jahren eröffnet der Fassanstich das Fest am Freitag um 18 Uhr. Seit mehreren Jahren ist auch eine Delegation aus der französischen Partnerstadt Péronnas mit dabei und unterstützt die Akteure auf der Bühne.

