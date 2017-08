(red)- Angebranntes Essen hat am Freitagmorgen in Bernhausen zu einem Einsatz der Rettungskräfte in der Gotthard-Müller-Straße geführt. Der 51 Jahre alte Bewohner einer Erdgeschosswohnung hatte Pizza in den Ofen geschoben und sich danach in sein Bett gelegt. Anwohner hörten gegen 3 Uhr den Rauchmelder und bemerkten Rauch. Beim Eindringen der Feuerwehr war der Mann wach geworden. Vorsorglich kam er in eine Klinik.

