(red) - „Vielfalt verbindet“. Unter diesem Motto steht die „Interkulturelle Woche 2017“, die deutschlandweit mit 5000 Veranstaltungen an über 500 Orten gefeiert wird - auch in Filderstadt.

Vom 24. bis 30. September 2017 ist die Stadtbibliothek an der Volmarstraße 16 in Bernhausen Hauptaustragungsort der zweiten „Interkulturellen Woche“ in der Großen Kreisstadt. Barbara Scheubert, Filderstadts Integrationsbeauftragte, über die Zielsetzung der Veranstaltung: „Es geht um Vieles: um Information, Begegnung, Kennenlernen, Austausch, gegenseitiges Verständnis und den Abbau von Vorurteilen.“

Die „Interkulturelle Woche“ ist