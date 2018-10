FilderstadtDie Familie befindet sich in einem stetigen Wandel und steht heute vor enormen Herausforderungen, um Beruf und Kindererziehung unter einen Hut zu bringen.“ Das hat die Frauenreferentin Susanne Omran vom Referat für Bürgerbeteiligung und Chancengleichheit betont, als sie die Veranstaltung „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ am Freitagabend in der Filderklinik eröffnete. Omran hatte diese in Kooperation mit dem Landratsamt Esslingen, der Filderklinik, der Bundesagentur für Arbeit und dem Evangelischen Familienzentrum im Rahmen der „Weltstillwoche“ organisiert.

Eine besonders belastete Familienform sei die der Alleinerziehenden, sagte