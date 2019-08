NeuhausenEigentlich war das Urteil der 1. Schwurgerichtskammer am Stuttgarter Landgericht im derzeit aufsehenerregendsten Mordprozess der Region keine große Überraschung: Lebenslang mit besonderer Schwere der Schuld, wie vom Staatsanwalt gefordert. Dennoch brachen die Familienangehörigen des Angeklagten, darunter die Ehefrau und Mutter des zweijährigen gemeinsamen Sohnes, immer wieder in Tränen aus. Der heute 31-Jährige auf der Anklagebank verkroch sich zeitweise mit gesenktem Kopf fast unter den Tisch im Verhandlungssaal, als ob er sich unsichtbar machen wollte. Er ist der Mörder der pflegebedürftigen 84 Jahre alten Frau, die am Abend des 3. September