AltbachEin Wohnhaus brennt in Folge einer verunglückten Heizöllieferung komplett aus. Drei Schwerverletzte und 300.000 Euro Schaden. Wie konnte das nur passieren? Viele Altbacher, die seither an der Brandstelle im Ortszentrum vorbeikamen, haben sich diese Frage schon gestellt. Eine Antwort darauf, was genau am Morgen des 2. Februar geschah, gibt es bis heute nicht. „Die Schuldfrage ist noch nicht geklärt“, sagt Michael Schaal, Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen, auf EZ-Nachfrage. Alle Beteiligten seien von den Ermittlern der Kriminalpolizei Esslingen mittlerweile vernommen worden. Aber die Ergebnisse der Gutachter lägen bislang nicht