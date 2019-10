ReichenbachDer Urheber der Farbschmierereien, die Ende Juni in Reichenbach, Plochingen und Umland aufgetaucht sind, ist offenbar gefunden. „Ein 30-Jähriger aus einer Esslinger Kreisgemeinde wurde als Beschuldigter ermittelt“, bestätigt die Polizei-Pressestelle in Reutlingen. Strafrechtlich dafür belangt wird der Verdächtige aber nicht, denn gegen ihn sei ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung anhängig, berichtet die Polizei weiter. Körperverletzung wiegt schwerer als Sachbeschädigung, laut § 154 Strafprozessordnung ist in so einem Fall die „Teileinstellung“ möglich: Demnach kann die Staatsanwaltschaft von der Verfolgung einer Tat