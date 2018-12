Anzeige

Stuttgart (pol/dpa/lsw) Nach Ausspähversuchen am Stuttgarter Flughafen mit einem mutmaßlichen terroristischen Hintergrund sind die Sicherheitsvorkehrungen verschärft worden. Mindestens einer der Verdächtigen ist als islamistischer Gefährder eingestuft. Weiter hieß es, im Visier seien aktuell vier Verdächtige.

Vater und Sohn und zwei weitere Personen

Zwei der gesuchten seien Vater und Sohn und stammten aus Nordrhein-Westfalen. Sie seien bereits vergangene Woche der französischen Polizei aufgefallen, als sie am Pariser Flughafen Charles-de-Gaulle Fotos vom Terminal machten. Das waren nach den SWR-Angaben auch die beiden Männer, die am Stuttgarter Flughafen gesichtet wurden. Sie konnten demnach anhand von Videoaufzeichnungen identifiziert werden. Das zuständige Polizeipräsidium in Reutlingen wollte den Bericht nicht kommentieren. Die Ermittlungen führt die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart. Dort war zunächst niemand für eine Stellungnahme erreichbar.

Französische Überwachungsvideos wurden mit deutschen abgeglichen

Vergangene Woche und am Mittwoch seien junge Männer von einer Überwachungskamera gefilmt worden, berichtete der «Tagesspiegel» am Donnerstag unter Berufung auf Sicherheitskreise. Die Personen hätten sich an der Sicherheitsschleuse aufgehalten, ohne einen Flug antreten zu wollen und ohne Reisegepäck. Vor diesem Hintergrund habe die Bundespolizei die sogenannte Spezialeinheit BFE plus am Flughafen eingesetzt, um einem Anschlag vorzubeugen. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen wollte den Bericht auf Anfrage nicht kommentieren. Dort wurde eine Besondere Aufbauorganisation namens «Jumbo» gebildet, die den Einsatz und die Ermittlungen koordiniert. Zuvor trug sie den Namen «Kranich».

Die deutschen Behörden sind laut «Tagesspiegel» besonders wachsam, da es in Paris den Verdacht gibt, dass Islamisten vergangene Woche den Flughafen Charles de Gaulle ausgespäht haben. Eine Überwachungskamera habe ebenfalls junge Männer gefilmt, die an einem Terminal mit einem Fahrzeug kamen und dann das Gebäude fotografierten. Polizei und Nachrichtendienste in Frankreich und Deutschland glichen demnach die Bilder aus den Videokameras der Flughäfen in Stuttgart und Paris ab.

"Reine Vorsichtsmaßnahme"

Die Maßnahmen an den baden-württembergischen Flughäfen seien eine «reine Vorsichtsmaßnahme», teilte die Polizei mit. «Derartige Hinweise oder Vorkommnisse gibt es immer wieder, vor allem um die Weihnachtszeit.» Gerade nach der schrecklichen Tat in Straßburg müsse man weiter wachsam sein. Bei dem mutmaßlichen Terroranschlag auf den dortigen Weihnachtsmarkt waren fünf Menschen ums Leben gekommen.

Die Polizei Reutlingen bat um Hinweise, falls jemand etwas Verdächtiges beobachten sollte.