UnterensingenMan kennt diese schockierenden Zustände von TV-Bildern: schwächelnde und kranke Hühner, die in völlig verdreckten Ställen dahinvegetieren. Mit solchen Methoden haben schwarze Schafe unter den Geflügelhaltern eine ganze Branche in Verruf gebracht. Aber es gibt auch die andere Seite: Landwirte, bei denen die Tiere trotz der Produktionszwänge ein würdevolles Dasein fristen können. Max Jenz aus Unterensingen ist einer von ihnen. Bei ihm auf dem Lindenhof 2 leben die Hühner wie in einem kleinen Paradies. Denn er legt großen Wert auf das Wohl der Hennen. So sieht es eine Fachjury des Deutschen Landwirtschaftsverlags (dlv). Sie nominierte den