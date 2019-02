Unterensingen Schon seit Längerem plant die Gemeinde Unterensingen eine Erweiterung des historischen Rathauses. Jetzt wurde ein Vorentwurf samt Kostenschätzung vorgestellt, die einigen Gemeinderäten Bauchschmerzen bereitete.

Rainer Feldmaier (UBG) hatte im Vorfeld der Sitzung einen „Brandbrief“ an Bürgermeister Sieghart Friz und seine Gemeinderatskollegen geschrieben. Er werde die Kostenschätzung in Höhe von 8, 3 Millionen Euro so nicht akzeptieren. Er erinnerte daran, dass man noch einen neuen Kindergarten brauche und die Ortsmitte umgestalten wolle. „Damit rutscht die derzeit solide finanzierte Gemeinde in den Schuldenbereich ab.“ Er beantragte,