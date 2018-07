Kreis EsslingenDer Bundestag ist in der Sommerpause. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Matthias Gastel aus Filderstadt zieht ein Zwischenfazit der Großen Koalition. In einem Pressegespräch sprach er über Fahrverbote, Zugverspätungen und die fehlende Streitkultur in der Politik. Gastels Schwerpunkt ist die Verkehrspolitik, doch er beginnt das Gespräch mit dem Thema, das die vergangenen Wochen dominiert hat – dem Unionsstreit und denen, die davon profitieren: „Die letzten fünf Wochen waren der Tiefpunkt politischer Verantwortungslosigkeit“, schimpft er. Während sich die Union untereinander zanke, sei die AfD als „Partei ohne Anstand“ aufgefallen, „die mit