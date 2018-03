Altbach (pol) - Sechs Verletzte waren gestern nach einem folgenschwe-ren Unfall, der sich gegen 16.45 Uhr in der Esslinger Straße auf Höhe des Friedrich-Krupp-Wegs ereignete, zu beklagen. Eine 44-Jahrige fuhr mit ihrem Wagen in Richtung Esslingen. Kurz nach dem Ortsbeginn Altbach kam sie in einer Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Bordstein und eine Hecke. Anschließend fuhr der Wagen auf dem Gehweg weiter. An einer Fußgän-gerampel wartete zu diesem Zeitpunkt ein Ehepaar mit seinen beiden zwei und drei Jahre alten Enkeln. Die 57-jährige Großmutter konnte die Kinder im letzten Moment zur