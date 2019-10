AichwaldDie Gemeinde Aichwald plant, die alte Schulsporthalle in Schanbach zu sanieren. Der Gemeinderat bewilligte während seiner jüngsten Sitzung 2,4 Millionen Euro für das Projekt. Noch in diesem Jahr soll laut Ansgar Voorwold, Leiter des Aichwalder Bau- und Umweltamts, mit vorbereitenden Untersuchungen begonnen werden. Der Bund bezuschusst die Sanierung und erstattet 45 Prozent der Gesamtkosten, höchstens aber 1,035 Millionen Euro. „Dieses Projekt hatten wir so bislang nicht auf dem Zeiger“, so Voorwold weiter.

Die Nachricht kam deshalb auch für die Aichwalder Gemeinderäte überraschend. „Ich bin extrem glücklich, dass es auf diese Weise