Filderstadts Oberbürgermeister Christoph Traub hat zusammen mit Filderstadtwerkechef Jan Meier bei der Filharmonie in Bernhausen die erste Stromtankstelle des kommunalen Versorgers in Betrieb genommen. Traub sprach in diesem Zusammenhang von einem „wichtigen Schritt in Richtung umweltfreundliche Mobilität“. Für Elektroautos stehen an der Säule zwei Parkplätze mit zwei Anschlüssen zur Verfügung. „Bei einer Leistung von jeweils 22 Kilowatt (kW) ist das Auto in ein bis zwei Stunden gut aufgeladen“, erklärt Meier. Somit kann man in der Filharmonie eine Veranstaltung besuchen und setzt sich anschließend in sein mit neuer Kraft gefülltes Auto. Auch die