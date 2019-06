Neuhausen/DenkendorfNahversorgung wird gerade in kleineren Städten und Gemeinden zum Problem. In Köngen und Denkendorf kämpfen die Bürgermeister Otto Ruppaner und Ralf Barth seit Monaten darum, für den Discounter Treff 3000 einen geeigneten Nachfolger zu finden. Jetzt schließt die Lebensmittelkette Edeka – anders als vereinbart – schon zum 6. Juli ihre Läden. Besonders hart trifft das gehbehinderte oder ältere Menschen, die nicht mit dem Auto zum Supermarkt auf der grünen Wiese fahren können. Auch der Edeka-Markt in der Wendlinger Stadtmitte ist seit Wochen geschlossen.

Für Edeka rechnen sich die bisherige Discounter-Linie Treff 3000 oder kleinere