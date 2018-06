Übersichtliche Planung

Mit dem IWA-Wandkalender 2013 alles auf einen Blick

Denkendorf (red) - Der Jahreswechsel steht bevor, also Zeit, sich um die Planungen und Termine für 2013 zu kümmern. Der große Wandkalender IWA 2013 hilft dabei in übersichtlicher Form. Ihn gibt es in senkrechter oder waagrechter Monatsanordnung, als Halbjahresplaner und als Urlaubs-/Abwesenheitsplaner. Durch das Anbringen von farbigen Markierungszeichen bzw. Streifen durch einfaches Andrücken können zum Beispiel Personen zugeordnet werden. Die Markierungszeichen werden durch Adhäsion (Saugnapfwirkung) festgehalten, können beliebig oft versetzt und wieder verwendet werden. Als Zubehör gibt es vier Bogen Planungsmaterial in den Standardfarben Rot, Gelb, Grün und Blau mit verschiedenen angestanzten Markierungssymbolen, Tageskärtchen und Streifen, vier Riesenreißzwecken und sechs Klebepunkte.