Überschüsse und hohe Investitionen

FILDERSTADT: Haushaltsplan 2018/19 vorgelegt - Angesichts sinkender Liquidität ermahnt OB Traub zu Ausgabendisziplin

Die Stadt Filderstadt wird in den kommenden beiden Jahren auf festem finanziellen Fundament stehen. Bei der Vorlage des Doppelhaushalts 2018/2019 in der Gemeinderatssitzung zeigte die Verwaltung auf, dass die Stadt 2018 bei Aufwendungen von 126 Millionen Euro einen Überschuss von 4,8 Millionen Euro erwirtschaften wird. 2019 wird trotz steigender Ausgaben mit einem Plus von 3,1 Millionen Euro gerechnet.