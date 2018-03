Meeresrauschen ertönt aus den Lautsprechern im dunklen Theatersaal der Ziegelhütte in Bissingen. Man hört Möwengeschrei. Plötzlich gehen die Scheinwerfer an. Drei Mann auf einer aus Europaletten zusammengebastelten Bühne im Dachgeschoss einer kleinen Scheune wühlen in mehreren Kisten. So beginnt die Theaterproduktion von Slawomir Mrozeks „Auf hoher See“ der Jugendhilfeeinrichtung Ziegelhütte.

Zu lange schon dümpeln die Männer auf ihrem Boot auf dem Meer entlang. Alle Vorräte sind verbraucht. Nur leere Blechdosen scheppern auf dem Boden des Bootes. „Ich habe Hunger“, klagt einer. „Ich würde gerne etwas essen“,