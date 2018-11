Kreis EsslingenFlorent Baudouin hat das Wendlinger Unternehmen Kaiser Sitzmöbel Anfang 2017 übernommen. 1968 wurde dieses von Helmut Kaiser gegründet und bis 2001 geleitet. Auf ihn folgte dann zunächst Florent Baudouins Vorgänger Peter Bodon. Bevor der gebürtige Franzose zum Unternehmer wurde, hat er jahrelang als Vertriebsleiter gearbeitet – etwa beim Modellbauer Graupner in Kirchheim oder zuletzt bei einer Textilfirma im Raum Böblingen, die wie Kaiser Sitzmöbel ein Familienbetrieb war. Seit 26 Jahren lebt der 50-Jährige in Deutschland und wohnt mit seiner Familie in Kirchheim, die Wege zur nunmehr eigenen Firma sind kurz – eines der Kriterien für die