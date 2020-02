WendlingenDie Mitglieder des Turnvereins Unterboihingen (TVU) haben im dritten Anlauf innerhalb von 14 Jahren mehrheitlich für einen Umzug in den Sportpark gestimmt. Mit 285 zu 188 Stimmen war das Ergebnis eindeutig für die künftig Sportstätte.

In den Minuten vor der Bekanntgabe des Ergebnisses war die Spannung im Saal greifbar. Immerhin geht es um die Frage, wo der TVU künftig seine Heimat sieht. Schon 2006 und 2013 standen die Mitglieder vor dieser Entscheidung: Auf dem vereinseigenen Sportgelände am Neckar zu bleiben oder einem Umzug in den Sportpark Im Speck zuzustimmen. Doch damals waren die Voraussetzungen für einen Umzug noch anders. 70