OstfildernOb Tanzen, Taekwondo oder Tischtennis – beim Turnverein Nellingen (TVN) findet jeder sein sportliches Steckenpferd. Seit nunmehr 125 Jahren geht das so. Gefeiert wurde dieses Jubiläum am Samstagabend in der Sporthalle eins in Nellingen. „125 Jahre Sport und Spaß“: Dieser Satz ist sowohl Motto als auch Fixpunkt für den geschichtsträchtigen Verein in Ostfildern.

Dabei hat der Sportclub auch einige Talente aus der Jugend hervorgebracht. Daniela Stratmann etwa hat es von der Nellinger Jugend bis in die Zweite Bundesliga geschafft. Mit der Nummer 81 erzielte die Handballerin lange Zeit Tore für den TVN. Doch das wohl prominenteste Beispiel