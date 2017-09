Anzeige

Es war ruhig in den vergangenen Wochen in der Kommunalpolitik: Der Gemeinderat hatte Sommerpause, viele Stadträte, Rathausmitarbeiter und Bürger waren im Urlaub. Doch nun ist es vorbei mit der Ruhe. Nächste Woche beginnen wieder die Sitzungen der städtischen Gremien. Und es stehen einige große und teilweise umstrittene Projekte auf den Tagesordnungen der verschiedenen Ausschüsse und des Gemeinderats.

Für Aufruhr hat in den vergangenen Wochen die Sperrung des Neckaruferwegs für Radfahrer gesorgt. Immer wieder wurde in dem Zusammenhang auch die schleppende Weiterentwicklung des Radverkehrs in der