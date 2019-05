WendlingenAuf Hochtouren laufen die Arbeiten an der Neubaustrecke der Deutschen Bahn zwischen Wendlingen und Ulm. Seit 2016 wird gebaggert und gegraben, stets an mehreren Stellen gleichzeitig. Im Winter 2022 sollen die ersten Hochgeschwindigkeitszüge über die Strecke rollen. Bis dahin ist allerdings noch einiges zu tun, betont Jens Hallfeldt, Projektleiter des Planfeststellungsabschnittes 2.1. „Wir sind jetzt gerade in der Hochphase. Im Sommer werden viele Erdarbeiten begonnen und abgeschlossen werden“, sagte er am Mittwoch bei einer Besichtigung der Großbaustelle zwischen Wendlingen und Aichelberg. „Wenn am Ende des Sommers erst einmal die Tunnel