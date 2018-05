Ostfildern Die Region Stuttgart setzt seit Neuestem auf die Filderauffahrt von der B 10 bis zur A 8 durch einen langen Tunnel. Der Verkehrsausschuss des Regionalparlaments hat das Projekt mehrheitlich auf die höchste Dringlichkeitsstufe gesetzt (wir berichteten). Die nun favorisierte Trasse würde Ostfildern nicht mehr berühren, sondern als B 14-Verlängerung in der Nähe des Stuttgarter Großmarkts in den Untergrund gehen und oben bei Degerloch in die B 27 münden. Bislang standen eher die drei kurzen Tunnels zur Debatte, die unter anderem unter Kemnat durchführen sollten – dagegen hatte sich der Gemeinderat Ostfildern stets gewehrt. Der Schwenk zur langen