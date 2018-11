WendlingenMehr als 30 Jahre hat es gedauert, bis die Bahnunterführung an der Schützenstraße in Wendlingen Wirklichkeit wurde. In der Heinrich-Otto-Straße stauten sich regelmäßig die Autos, wenn die Schranken an der Bahnstrecke Stuttgart – Tübingen schlossen. Die Belastung der Anwohner durch Autoabgase und Lärm hat jetzt ein Ende. „Die betroffenen Menschen haben sehr viel Geduld bewiesen und den Baustellenlärm ertragen“, sagte Bürgermeister Steffen Weigel bei der Einweihung, zu der 300 Gäste an den Stadtrand in Richtung Oberboihingen kamen.

16,7 Millionen Euro kostete das Projekt, das der Verwaltungschef als „größtes Bauprojekt der vergangenen