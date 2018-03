Mit einem Sportvereinszentrum will sich der TSV Wolfschlugen fit machen für die Zukunft. „Uns fehlen die Aktiven zwischen 25 und 50 Jahren“, sagt der Vereinsvorsitzende Hartmut Schneider. Mit flexiblen Angeboten, die in einem Zentrum möglich sind, wolle man diese Gruppe zurückgewinnen. Morgen entscheiden die Mitglieder des Vereins ab 19.30 Uhr in den Hexenbannerstuben über das Projekt.

3,5 Millionen soll der Neubau kosten. „Es zahlt sich auf jeden Fall für den Verein aus“, ist Schneider überzeugt. Das Konzept hat der Turn- und Sportverein im Schulterschluss mit dem Württembergischen