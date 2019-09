Leinfelden-EchterdingenBücken, schneiden, bücken, schneiden – die Krauternte ist ein monotones Geschäft und sehr anstrengend obendrein. Denn maschinelle Hilfe gibt es trotz aller Modernisierung nicht. Am Abend tue ihm immer das Kreuz weh, berichtet Uwe Beck. Aber der Landwirt aus Echterdingen kennt die Arbeit, denn schon als kleiner Junge half der heute 51-Jährige mit bei der Krauternte auf den Fildern. Aber Jammern ist so gar nicht sein Ding. Dieses Jahr schon gar nicht, denn im Gegensatz zu 2018 ist die Ernte nach seinen Worten „gar nicht so schlecht“. Also richtig gut. Denn die Übersetzung dieser in typischer Landwirtsmanier gemachten Aussage lautet: