WernauEin Lauf ohne Zeitnahme, mit Kuhglockengebimmel als Startsignal und einem Obstkorb als Gewinn: So entspannt können Triathleten sein. Der achte Alb-Side-Run von TriAs (Triathlon- und Ausdauersport Teck-Neckar-Fils-Wernau) hat am Sonntag rund 50 Läuferinnen und Läufer angelockt, die fünf oder zehn Kilometer in herrlicher Herbstluft genossen haben.

TriAs Wernau habe zwar auch leistungsorientierte Triathleten am Start, seit einiger Zeit sogar eine Ligamannschaft, berichtet Klaus Dannenmann, der stellvertretende Vereinsvorsitzende und Organisator des Alb-Side-Run. Aber auch reine Spaß-Läufer, -Schwimmer und -Radler sind dem acht Jahre jungen