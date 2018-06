KöngenEine neue Anlaufstelle für Geflüchtete und für alle Köngener gibt es am Samstag in der Oberdorfstraße 6. Von 15 bis 19 Uhr öffnet „Bei Anna“ zum ersten Mal die Pforten. Mitarbeiter des Arbeitskreises Asyl und Asylsuchende haben das ehemalige Wohnhaus von Anna Deuschle in 180 Arbeitsstunden weitgehend selbst renoviert. Die Gemeinde Köngen hat das Gebäude zur Verfügung gestellt, damit anerkannte Flüchtlinge sich dort treffen und Deutsch lernen können. Über diese Unterstützung freut sich das Team des AK Asyl sehr. Am Samstag, 30. Juni, steigt das Einweihungsfest in dem Haus.

„In den Unterkünften haben viele Probleme, ihre Vokabeln und die