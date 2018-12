AltbachNein, das ist kein Playmobil. Die kleinen Hörfiguren, die Tobias Dürr auf einem Tisch in der Altbacher Bücherei präsentiert, heißen „Tonies“ und sind in der Bücherei der Renner. Ob gedrucktes Buch oder Hörbuch, ob Film oder Spiel, der neue Büchereileiter muss auf vielen Gebieten bewandert sein und ist es auch.

„Mach was Gescheites“, lautete der Berufstipp der Eltern, doch nach seiner Fachhochschulreife war Tobias Dürr zuerst etwas planlos. Zufällig stieß er auf den Studiengang „Bibliotheks- und Informationsmanagement“ an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Die Vielfalt der Aufgaben in einer Bibliothek reizte ihn: „Haushaltsplanung,