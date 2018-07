OstfildernIn seiner letzten Amtshandlung als Vikar taufte Marten Bernick die kleine Amelie, jetzt ist er richtiger Pfarrer. Am Sonntag wurde er mit einem festlichen Ordinationsgottesdienst in der Nellinger Kirche St. Blasius in den Pfarrdienst berufen. „Es ist ein bewegender Tag. Dass ich heute hier sein kann, verdanke ich vielen“, sagte der 34-Jährige.

Der Dekan des evangelischen Kirchenbezirks Bernhausen, Rainer Kiess, segnete Bernick und betonte, jeder habe seine eigene Berufungsgeschichte: „Gott beruft Menschen für seinen Dienst immer wieder anders. Zur inneren Berufung kommt nun mit der Ordination die äußere, lebenslange Berufung dazu.“