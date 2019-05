WendlingenDie neue ICE-Brücke schreitet voran. Am Samstag entfernten 20 Mitarbeiter das Traggerüst um den 57 Meter langen Betonbau. Im November 2018 wurde das Traggerüst an der Eisenbahnüberführung Neckartalbahn in Wendlingen eingebaut.

Während der letzten Monate entstand der Überbau aus Beton. Am Freitagabend sperrte die Deutsche Bahn dann die Gleisanlage und die Oberleitung auf der Strecke von Wendlingen nach Nürtingen, damit das Traggerüst wieder ausgebaut werden konnte.

Abbau um zwei Stunden verspätet

Wie Projektleiterin Esther Fuchs sagte, begann der Abbau der Stahlträger zwar mit zwei Stunden Verspätung, „aber wir sind gut im