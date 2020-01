NürtingenDer Andrang beim Silvesterwiegen war groß: Bis weit aus dem Panoramasaal hinaus reichte die Schlange der Gäste, die sich auf die Sackwaage von Wiegemeister Rüdiger Rodi stellen wollten. Am Ende des Vormittags in der Nürtinger Stadthalle K3N waren es 126 Teilnehmer, die 20 815 Pfund auf die Waage brachten – weit mehr als im Vorjahr. Darunter auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der schon beinahe zu den Stammgästen der Veranstaltung gehört. Vielleicht war die große Teilnehmerzahl auch der Tatsache geschuldet, dass so mancher neugierig war, welchen Anstrich der neue Oberbürgermeister der alten Tradition gibt. Und die Neugier wurde belohnt: