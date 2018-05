LichtenwaldWerbung für ein gutes und offenes Miteinander machen derzeit die Koordinationsstellen für das Ehrenamt in der Arbeit mit Geflüchteten in den Schurwaldgemeinden. Sie sind derzeit mit dem Runden Tisch der Vesperkirche Esslingen unterwegs. Mit Informationen und Gesprächen zum Thema Integration und Zusammenleben wenden sie sich an die Bürger in den Gemeinden. Jüngst haben sie den Tisch in Lichtenwald aufgebaut und dabei sehr gute Erfahrungen gemacht. Am Samstag, 12. Mai, wird die Aktion in Hohengehren beim Neubürgerempfang fortgesetzt.

„Wir müssen manchmal auch unkonventionelle Wege gehen, denn wir wollen auch mit den Leuten sprechen, die