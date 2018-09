NeuhausenEinen grausigen Fund hat am Dienstag früh kurz vor 8.30 Uhr die Mitarbeiterin eines ambulanten Pflegedienstes in Neuhausen gemacht: Eine vom ihr betreute Patientin lag leblos in ihrer Wohnung in der Lindenstraße. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Die 84 Jahre alte Frau sei eines gewaltsamen Todes gestorben, sagt Michael Schaal, der Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen, der sich wenige Stunden nach der Tat vor Ort ein Bild vom Geschehen macht. Vom geflüchteten Täter gibt es noch keine Spur. Vieles deutet auf einen Raubmord hin, denn die Wohnung ist durchwühlt. Ob etwas aus dem Besitz der Frau fehlt, steht noch nicht fest. Den