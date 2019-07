Kreis EsslingenAm Ende brach Jubel aus: Die Bildungsstiftung der Kreissparkasse hat in Nürtingen die Sieger des „Lesepreis 2019“ ausgezeichnet. Die Finalisten des Vorlesewettbewerbs für dritte Grundschulklassen aus dem Landkreis sicherten ihren Schulen ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 13 000 Euro. Am Wettbewerb hatten rund 30 Grundschulen teilgenommen.

„Für mich ist das der beste Termin des Jahres“, verriet Landrat und Jurymitglied Heinz Eininger den Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrern. Denn so wie das Publikum im Fritz-Ruoff-Saal der Nürtinger Kreissparkasse mit jedem der Finalteilnehmer des nunmehr dritten Lesepreises mitfieberte,